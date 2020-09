Chevrolet trae al Perú la nueva era de autos conectados

Chevrolet, la marca insignia de General Motors, trae al Perú el flamante All New Onix, el cual sobresale entre los vehículos de su segmento por su eficaz sinergia entre comodidad, seguridad y tecnología. El nuevo Chevrolet Onix suma nuevos niveles nunca antes vistos para beneficio de sus usuarios.

¿Qué lo hace tan especial? El All New Onix de Chevrolet es el primero en su categoría en ofrecer un hotspot 4G LTE Wi-Fi a bordo, lo que abre un sinfín de posibilidades de conectividad a sus usuarios. Cuenta con la nueva generación de infoentretenimiento de fábrica, MyLink con una pantalla de 7 pulgadas, la cual es compatible con Android Auto y Apple Car Play. Esto permitirá la conexión de dos teléfonos en simultáneo por bluetooth para mayor interacción.

“La experiencia de conectividad que ofrece el All New Onix al usuario es única, partiendo desde que el Internet del auto es 12 veces más fuerte que una señal de celular, permitiendo una conexión de hasta 7 dispositivos en simultáneo. Así logramos que todos los ocupantes puedan disfrutar de un viaje conectado. Este modelo ofrece seguridad, comodidad y tecnología sin reducir sus cualidades en eficiencia y potencia”, precisó Juan Yokens, gerente de Marketing de Chevrolet Perú.

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD

El All New Onix, además, cuenta con la plataforma OnStar, que está enfocada en la prestación de servicios de asistencia en emergencias y protección de los usuarios de vehículos Chevrolet, con un carro conectado a una de las redes móviles en el país.

El All New Chevrolet Onix, que logró cinco estrellas del Latin NCAP (programa que evalúa la seguridad de los autos para sus pasajeros en América Latina y el Caribe), se consolida como el auto más seguro en su categoría, pues posee una estructura mucho más sólida y rígida desde el eje trasero, lo cual proporciona mayor comodidad y estabilidad en la ruta.

En la versión más equipada posee una alerta de punto ciego, asistente de estacionamiento automático (“Easy Park”), asistente de arranque en pendiente, y respuesta automática OnStar en caso de emergencia ante un choque con apertura de airbags.

Al ser compatible con el app MyChevrolet, el nuevo Chevrolet Onix 2020 podrás recibir notificaciones de mantenimiento, encendido remoto, ver la ubicación del vehículo en caso de robo o accidente, entre otros servicios.

Pero la tecnología no solo está en la pantalla o el Internet abordo, sino también bajo el capot. El All New Onix está equipado con dos motorizaciones. La primera, un motor muy eficiente de 1.2L el cual genera 88 HP. La segunda motorización disponible es el tan esperado motor 1.0L Turbo que, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades o manual de 5 velocidades, genera una potencia de 115caballos de fuerza y 160 NM de torque. La combinación perfecta entre un buen rendimiento de combustible y performance.

[CONTENIDO PATROCINADO]