HUAWEI AppGallery: Encuentra tu ruta a través de las mejores aplicaciones para movilizarte

Lima es una ciudad de casi 10 millones de habitantes, más grande que Bogotá, Santiago de Chile e incluso Rio de Janeiro. Por ello, movilizarse en la capital, ya sea de la casa al supermercado o de tu centro de trabajo a tu casa, implica conocer las rutas en la ciudad y quizás algunos atajos para llegar más rápido.

A continuación, te presentamos dos aplicaciones que te ayudarán a moverte por la ciudad sin problemas y que puedes descargarlas desde AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei:

MOOVIT: ¿No sabes qué bus tomar? Moovit es la solución. Si necesitas conocer las rutas del sistema de transporte público, esta aplicación te guiará desde cualquier lado hasta tu destino. Además, te brinda las rutas, mapas, navegación en vivo y horarios en tiempo real con facilidad para que puedas planear tu viaje con confianza. Asimismo, te da indicaciones paso a paso de la ruta óptima ya sea por autobús, bicicleta, scooter o una combinación de ellos para llegar lo más rápido posible a tu lugar favorito. Si te encuentras más interesado puedes encontrar la app en el siguiente link

HERE WE GO: Esta es otra opción que facilita la navegación por la ciudad, ya sea que necesites un taxi, transporte público o conduzcas un auto particular. Esta app muestra las posibles alternativas cuando existen retrasos, los datos del transporte público y del tráfico en tiempo real. Además, si buscas orientarte mejor a través de una imagen real, puedes visualizarla desde la aplicación en versión satélite. Para más información, ingresa al siguiente link.

AppGallery se ubica en el Top 3 de tiendas de aplicaciones alrededor del mundo y viene pre-instalada en todos los dispositivos de Huawei como en el HUAWEI P40 Pro o en los dispositivos que integran la HUAWEI Y Family. Gracias a ello, con un solo toque, tendrás en tus dispositivos Huawei las aplicaciones más populares del momento como Zoom y otras locales como Claro Video, el servicio multiplataforma que ofrece diversas películas, series y documentales, o Platanitos, la aplicación de retail que vende calzado, accesorios electrónicos, útiles, entre otros, y mejora la experiencia de compra del usuario.

Más novedades

Con el objetivo de ofrecer lo último en tecnología a más personas en todo el país, Huawei presentó la HUAWEI MateBook X Pro y la MateBook 13, herramientas ideales para el teletrabajo. Además, lanzó localmente los audífonos con cancelación de ruido, los HUAWEI FreeBuds 3i, y el último reloj inteligente de la compañía, el HUAWEI Watch Fit.

Así, con estas apps podrás moverte de manera fácil y sencilla por lo grande que es nuestra ciudad. Por lo que, no dudes en descargarlas en AppGallery para viajar por Lima con la seguridad de no perderte.

[CONTENIDO PATROCINADO]