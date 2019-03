Dota 2: sigue los detalles de la recta final del DreamLeague Season 11

El DreamLeague Season 11, uno de los torneos más importantes de Dota 2, entra en su recta final. Solo quedan seis equipos para definir al campeón del certamen y lucharán desde este viernes con todo para consagrarse campeones.

Líbero transmitirá EN VIVO desde las 10.30 a.m. (hora peruana) este viernes las partidas de los cuartos de final. Puede seguir la transmisión en Facebook y YouTube. En los comentarios estarán los miembros de BTS (Beyond The Summit), quienes han colaborado a lo largo de la competencia.

¿Qué equipos siguen en carrera en el DreamLeague Season 11 de Dota 2?

Solo seis equipos han llegado a la recta final del DreamLeague Season 11, que estará representado por equipos de China, Sudeste asiático y Europa.



Estos son los equipos que siguen con vida en el DreamLeague Season 11:

PSG.LGD (China)

Vici Gaming (China)

Keen Gaming (China)

Fnatic (Sudeste asiático)

Team Secret (Europa)

Virtus.Pro (Europa)