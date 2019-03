Miembro de BTS: "Los medios se van dando cuenta de que los esports tienen números bastante grandes"

La DreamLeague Season 11, torneo Major de Dota 2, llega a su fin este domingo y con ello también la cobertura especial de Líbero y La República. En esta jornada final, el analista Rodrigo "ZipoOne" Kriete da sus impresiones sobre la participación de Infamous Gaming y la realidad de los Esports en Perú.



ZipoOne, integrante de BTS (Beyond The Summit), dialogó con Líbero para hacer un balance de la DreamLeague Season 11.



"Tuvo drama, buenas, historias y sorpresas. Hay equipos que dieron la hora, que decepcionaron bastante. Como experiencia de castear ha sido 10 de 10. Es otra cosa, te hace querer dar ese empujón extra. Es muy bueno que estén apostando por los Esports y, de por sí, la DreamLeague en general nos ha enseñado que nada está escrito. Cualquier equipo en cualquier momento se pone las pilas y da el golpe. Eso es el Dota. Lo hemos podido encapsular muy bien gracias a la transmisión de Líbero y de La República", aseguró.





Tras ello, recordó la experiencia que ha dejado la cobertura ininterrumpida del torneo gracias a La República y Líbero. "La experiencia de la DreamLeague ha sido buena, nos trataron muy bien (La República y Líbero). La inexperiencia en cosas como Twitch no fue una excusa. Estaba gente trabajando día y noche", enfatizó.



En ese sentido, destacó el creciente apoyo que vienen recibiendo los esports desde los medios.

"Comenzó en el 2013. Vieron que equipos nacionales se fueron a torneos internacionales. Ahora los medios se van dando cuenta de que esto tiene buenos números de alcance que pueden ser bastante grandes. Poco a poco vemos personalidades y medios que apuestan por una empresa de esports, o gente que invierte en un estudio. Y ahora vemos medios grandes como La República que le han dedicado una prueba de verdad. Es muy importante porque los Esports es el market que más dinero mueve", recalcó.

Participación de Infamous Gaming



De otro lado, el caster se pronunció sobre la participación de Infamous Gaming, que perdió ante Team Secret.



"Queríamos que Infamous llegue un poco más de lo que llegó. La meta era llegar a puesto 7, pero llegamos al 10. Hubo sorpresas. El equipo peruano fue eliminado por Team Secret, el mejor equipo del mundo, y este no está en el podio. Hubo equipos que dieron la sorpresa, como Vici Gaming, que vino de ganar una Minor -no clasificaron directamente a este evento- y ahora están en la final", indicó.



Finalmente, recordó que el equipo peruano venía 'parchado' y sin un entrenamiento en conjunto con la adecuada anticipación. Ahora, considera que Infamous Gaming está en el momento adecuado para realizar los cambios.



"Es mejor hacer los cambios ahora para estar entrenados para el evento grande y no cuando. Puede ser visto como una decepción, pero hay que tener en cuenta los factores que están por detrás", sentenció.

Dato

Rodrigo "ZipoOne" Kriete, Ramón "Swadow" López y Marco "Blue" Espinoza fueron los miembros de BTS que colaboraron en la cobertura especial del DreamLeague Season 11.