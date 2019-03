PlayStation Plus ofrecerá estos videojuegos de forma gratuita en abril

Los suscriptores de PlayStation Plus están alegres tras recibir una grata noticia: la firma dio a conocer la lista de títulos de videojuegos que estarán disponibles de forma gratuita en abril.



A través de una publicación, Playstation detalló que el primero de los títulos será Conan Exiles, lanzado en mayo de 2018 por Funcom. Este videojuego se centra en el universo de Conan 'el Bárbaro'.





El segundo título será The Surge, el cual fue desarrollado por el estudio alemán Deck13 Interactive. Esta aventura nos sitúa en un escenario pesimista del futuro, poniéndonos a varias amenazas tecnológicas.



Es importante recordar que este mes se liberaron estos títulos: The Witness y Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Los títulos mencionados para abril estarán disponibles en el PlayStation 4 a partir del 2 de abril.



Cabe señalar que tanto la PlayStation 3 como el PSVita ya no cuentan con juegos gratuitos para los suscriptores del servicio.