PlayStation y su último tráiler con sus juegos más exclusivos [VIDEO]

PlayStation decidió mostrar en las últimas horas un corto vídeo con los juegos más resaltantes que tiene en exclusividad. Además, también se pueden apreciar algunas escenas de los nuevos juegos que saldrán a lo largo de este 2019 y en los siguientes años. El gran ausente ha sido Death Stranding, uno de los más comprados por los fanáticos de los videojuegos de la consola.

El título del tráiler es "Sólo en PlayStation", y es que la consola ha querido mostrar algunos juegos exclusivos como es el caso de Horizon Zero Dawn, God of War y Marvel's Spider Man. Además, se revelan algunas escenas de Ghost of Tsushima, Days Gone y The Last of Us Part II, juegos que todavía no han salido al mercado y se espera a que pronto puedan estar disponibles.

No caben dudas de que uno de los ausentes de este adelanto es Death Stranding, que es lo último que ha podido sacar Hideo Kojima. Está en duda si este videojuego pueda llegar a esta generación de consolas y los aficionados esperan con ansias la gran noticia de que esto sea posible.

Además, los usuarios esperan con ansias a que PlayStation revele las fechas de los nuevos juegos que aún no se han lanzado al mercado. Cabe resaltar que, a lo largo de los últimos años, la consola ha tenido un gran impacto en el mercado con sus juegos más exclusivos. Se espera a que los números sigan creciendo en ventas y con los nuevos juegos no hay dudas de que eso suceda.