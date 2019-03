Dota 2: Infamous cayó ante Chaos EC, pero se mantiene con vida en el MDL Disneyland Paris Major

El equipo peruano de Infamous salió victorioso en la batalla definitiva ante DemoBoys en la fase de grupos (pertenecía al B). Este resultado, el 'match' quedó 2-1, le permitió acceder al Upper Bracket R1 en donde terminaría enfrentándose a Chaos Esports Club.

Lamentablemente, el cuadro brasileño terminó alzándose con la victoria ante nuestros compatriotas por 2-0. Los esfuerzos de Skiter, Timado, Papita, Biver y MoOz, no fueron suficientes para soportar los embates de hFN, w33, tavo, Kingrd y MISERY, quienes sentenciaron la llave en 33 minutos 05 segundos y 27 minutos 24 segundos.

Esta situación generó que Infamous caiga al Lower Bracket R1, en donde lo esperaba el otro equipo peruano, Gorillaz-Pride, quienes accedieron a dicha llave tras haber quedado tercero en el Grupo A.

El nivel mostrado por Infamous fue superior al de Gorillaz-Pride, quienes sufrieron la sensible baja de SmAsh (el baneo de Valve impide que participe en torneos oficiales). La llave fue sentenciada en 46 minutos 54 segundos y 35 minutos 23 segundos.

De esta manera, Infamous accedió al Lower Bracket R2 en donde se medirá a Thunder Predator, quien cayó en el Upper Bracket R1 ante Butterfly Effec por 2-0, pero terminó vendiendo a Demolition Boys en el 'reenganche'.

El duelo está pactado para las 2:30 p. m. (hora peruana) de este sábado 30. La modalidad de las partidas serán Bo3 (Battle or Three). El ganador accedería al Lower Bracket Final en donde esperaría al perdedor del duelo entre Chaos EC vs Buterrfly Effec.