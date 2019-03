Dota 2 EN VIVO: Infamous se juega la vida en el MDL Disneyland Paris Major ante Thunder Predator

El equipo peruano de Infamous no pudo revalidar su segundo puesto del Grupo B en el MDL Disneyland Paris Major. El elenco 'incaico' cayó 2-0 ante Chaos Esports Club en el Upper Bracket R1 y ello generó que descienda al Lower Bracket R2, donde se juega la vida en el certamen.

Es allí donde Skiter, Timado, Papita, Biver y MoOz, pudieron revertir el resultado adverso ante los brasileños y terminaron despachando a Gorillaz-Pride, equipo que posee a varios jugadores peruanos, entre ellos SmAsh (no pudo jugar por estar baneado de por vida por Valve) y Masoku.

El nivel mostrado por Infamous fue superior al de Gorillaz-Pride. La llave fue sentenciada en 46 minutos 54 segundos y 35 minutos 23 segundos. Y ahora saldrán a revalidar el choque ante el otro equipo peruano: Thunder Predator.

Atun, LeoStyle-, Frank, Matthew y Prada igualaron lo realizado por sus compatriotas: también quedaron en segundo lugar en el Grupo A, pero también cayeron en el Upper Bracket R1 ante Butterfly Effec por 2-0.

Ya situado, también, en el Lower Bracket R1, supo imponerse ante Demolition Boys por 2-0. De momento, el choque es muy parejo, debido a que ambos conocen las estrategias de los rivales, sin embargo, la diferencia individual podría quedar marcada en los desempeños individuales: Papita podría inclinar la balanza a favor de Infamous.

De esta manera, Infamous accedió al Lower Bracket R2 en donde se medirá a Thunder Predator, quien cayó en el Upper Bracket R1 ante Butterfly Effec por 2-0, pero terminó vendiendo a Demolition Boys en el 'reenganche'.

El duelo está pactado para las 2:30 p. m. (hora peruana) de este sábado 30. La modalidad de las partidas serán Bo3 (Battle or Three). El ganador accedería al Lower Bracket Final en donde esperaría al perdedor del duelo entre Chaos EC vs Buterrfly Effec.

