Infamous Gaming: "Esperamos clasificar a la Disneyland Major vía la Minor de Croacia y con suerte ganarla" [VIDEO]

Alejandro Moral

Infamous Gaming aún no baja los brazos para clasificar al MDL Disneyland Major, uno de los torneos principales de Dota 2. Para ello, su única vía es ser los mejores del OGA Dota PIT Minor 2019, a disputarse en Croacia. Para ello, Líbero entrevistó a algunos miembros del roster del equipo nacional de esports.



Mooz, Skiter y Biver -los últimos dos son los nuevos integrantes del equipo- dieron una pausa a sus prácticas para conversar sobre la nueva alineación de Infamous Gaming, sus metas en la temporada y algunas reflexiones de su participación en la DreamLeague Season 11.

La meta del MDL Disneyland Major

Skiter señaló que espera dar su aporte para Infamous Gaming y considera que el primer objetivo trazado con el equipo será clasificar a la MDL Disneyland Major.



"Primero clasificar a la Disneyland Major y con suerte ganarla, así como mejorar como equipo y como individuo. Espero traer a este equipo algo de experiencia y estilo de juego de Europa y podamos usarlo aquí para boostear la región y mejorar no solo para mi equipo o para mí, sino para toda la región", indicó.



"Esperamos clasificar y seguir avanzando como equipo y como jugadores", agregó al respecto Mooz.



Para lograr la clasificación, Infamous Gaming deberá ganar un cupo en las clasificatorias sudamericanas del OGA Dota PIT 2019, un torneo Minor a disputarse en abril y que le ofrece al campeón un cupo a la MDL Disneyland Major.

Sus expectativas como equipo

Biver se mostró más ilusionado con las posibilidades de clasificar a torneos Major por estar en Sudamérica.

"Creo que las oportunidades de ir a torneos en estos en esta región son mayores, porque para mi jugar en Europa es muy difícil de clasificar a las Major. Aquí tenemos muchas más posibilidades de ir, eso es muy bueno para mí, obviamente, ya que gano experiencia. No me molestaría jugar en esta región por un largo tiempo", manifestó.



El ingreso de dos miembros nuevos supondría un cambio importante en el estilo del equipo, pero Mooz señaló que los jales europeos han logrado integrarse de forma excelente.



"Se acoplan muy bien, son muy positivos. Se acoplan al equipo que ya teníamos consolidado antes y creo que las cosas van a ir bien", añadió.

La experiencia de la DreamLeague Season 11

Biver y Mooz hicieron un balance de la participación de Infamous Gaming en la DreamLeague Season 11, torneo que fue transmitido por Líbero.



"Creo que tuvieron juegos muy buenos y juegos no tan buenos, creo que en general la participación fue la esperada. Tuvieron algunos juegos donde demostraron que tienen jugadores talentosos, pero les faltó tener cabeza fría para cuando las cosas salgan mal", detalló.



"Este Major me dio muchas cosas fructíferas para mi propio juego y para el del equipo. Una de las cosas importantes es que cada segundo y cada cosa que no estés haciendo en esos minutos te va a costar caro", señaló al tanto Mooz.