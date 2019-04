League of Legends: Infinity Esports clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Movistar Latinoamérica 2019 [VIDEO]

El equipo Infinity Esports, que contiene a los jugadores peruanos Diego Vallejo (SolidSnake), Renato Gallegos (Renyu) y Diego Arce Chang (Arce), clasificó a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Movistar Latinoamerica 2019: quedó primero en la fase de grupos y accedió directamente a dicha llave.

Según las bases del campeonato (instaladas por Riot Games), el formato de la fase de grupos se definió por Bo1 (Battle or One). De esta manera, la depuración de las partidas en las 10 semanas (2 días por cada semana) generó que el equipo de Infinity Esports se ubique en la primera casilla con 17 puntos, ubicación que fue compartida por All Knights, quienes también alcanzaron dicha cifra.

De esta manera, Infinity Esports se enfrentará a Rainbow7 en las semifinales en un choque de Bo5 el próximo 6 de abril a las 3:00 p. m. (hora peruana). Un duro escollo para nuestros compatriotas puesto que dicho equipo, organizado en México, pero afincado en Chile, se alzó con la victoria en dos de las tres partidas que disputaron en la fase de Grupos.

Recordemos que el campeón del Apertura 2019 de la Liga Movistar Latinoamérica tendrá la posibilidad de representar a Latinoamérica en el Mid-Season Invitational, el segundo evento más importante de League of Legends por detrás del Mundial y que se iniciará en Vietman y Taiwán el próximo 1 de mayo y se extenderá hasta el 19.

¡Comenzamos la semana del "no hay más allá" con la mejor actitud! 🙌

Días llenos de entrenamientos, reuniones de grupo, charlas motivacionales y mucho por estudiar. 💪#VamosPorMas, el próximo sábado enfrentaremos a un viejo conocido en la semifinal de #LLA#goINF@lolesportsla pic.twitter.com/G12jWvInkf — Infinity Esports (@InFinitye_sport) 1 de abril de 2019

A ello hay que agregarle que el campeón del Torneo Apertura 2019 de la Liga Movistar Latinoamerica recibirá 450 puntos de LLA, sistema que permitirá su posible permanencia para el próximo campeonato y así evitar el descenso. En la otra llave se medirán All Knights e Isurus Gaming, quienes respectivamente quedaron en segundo y cuarto lugar.

Infinity Esports (LAN) es el actual campeón de la región de Latinoamérica en League of Legends. Esto se debe a que venció, en la final del año pasado, a Kaos Latin Gamers (campeón de LAS) para coronarse como el equipo más importante de este lado del continente. Esto le permitió asistir al Mundial del 2018 donde realizó una interesante participación.