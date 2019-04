League of Legends: Los roles de acuerdo a la personalidad del jugador

League of Legends es uno de los juegos más difíciles del MOBA (Multiplayer online battle arena). Su complejidad no solo se basa en tener el conocimiento acerca de los héroes, ítems, tiempos, espacios, gankeos, taining (para farmear), entre otras situaciones. Sino en la tenacidad que deberán de tener los miembros del equipo para compenetrarse y así establecer una estrategia que derribe al enemigo.

Según los estudios que se han realizado entorno a los eSports, en el caso de League of Legends, los roles (posiciones del jugador en el mapa) son elegidos de acuerdo a la personalidad del individuo. A continuación, detallaremos los roles que se han establecido en el juego y su nivel de importancia dentro de la misma.

Top Laner - Línea superior

El top laner es un jugador solitario. La pelea con el rival (1 vs 1), normalmente, rinde entre los dos tanques o front line (línea frontal). Es el que tendrá que resistir el daño enemigo sea físico o mágico. Para que pueda armarse, el top necesita farmear sin apuro alguno, no obstante, también está propenso a ser 'gankeado' (golpeado por un enemigo exterior, normalmente el jungla) si es que no 'wardea' (ubicación de observadores) la zona.

Empero, se ha visto en algunos equipos que han tratado de cambiar el meta (tipo de juego), utilizando un héroe agresivo y con daño (caso Lucian, Vayne): esta situación invita a acelerar el juego y así evitar la culminación del early game (primeros quince minutos de la partida) dando paso al late game (posterior a los quince).

Jungler - Jungla

La posición también es indicada para un jugador solitario: debido a que tendrá que farmear, en un principio, netamente con los 'neutrales' (criaturas que no están en combate constante como los minions). Sin embargo, su función es vital para desequilibrar el juego o como para equilibrarlo.

Es el encargado de 'gankear' las líneas, es decir, servir de apoyo en un combate enemigo en donde puede ser el iniciador, daño o el 'support'. Los personales varían de acuerdo a la composición y estilo de juego del equipo, pero normalmente suelen ser tanques para soportar el daño enemigo. También forma parte del front line, sin embargo, algunos de ellos carecen de esa cualidad y solo atinan a ser los iniciadores de la 'team fight'.

Mid laner - Línea central

Es el rol más difícil de los cinco mencionados. Este carril, está destinado para aquellos que les gusta la adrenalina y mantienen el instinto de un asesino. Los héroes usuales son magos, sin embargo, también existen algunos híbridos (caso Zed) en donde el daño mágico también se hace presente en el físico. Talon es otro de los héroes usados en mid debido a su versatilidad de saltar muros, agilidad única en League of Legends.

Sin embargo, el 'mid' no solo recibe este encargo, también es responsable de verificar las líneas y hallar los espacios para un posible 'gankeo'. Héroes como Twisted Fate permiten que la emboscada sea una opción latente (por su ultimate). No obstante, Galio aparece como un héroe híbrido que permite el daño y aguante para las 'team fights': esta situación obligaría al jungler ser un asesino (Khazix, por ejemplo).

ADC - Tirador

Como su nombre lo dice, el ADC es el tirador del equipo. El encargado de llevar el daño absoluto del juego (normalmente es físico). Uno de los que mayores resaltan en esta línea es Caitlyn, quien es el héroe con mayor rango de la línea, sin embargo, la agresividad de una Vayne, Miss Fortune o la congruencia de una Tristana y Xayah conllevaría al congelamiento de la línea, así como a terminar el early game.

Es acompañado de un 'support', quien es el principal encargado de velar por su seguridad. Una mala posición de un ADC en plena 'team fight' determinaría la pérdida del juego para todo el equipo.

Support - Soporte

Su principal misión es cuidar al ADC, sin embargo, durante las 'team fight' es el encargado de curar, proteger y salvar a los miembros del equipo. Es el 'sacrificado'. En sus inicios, el soporte era un tanque exclusivo (Alistar, Thresh), así como un mago curador (Soraka, Janna, Nami), sin embargo, el nuevo meta obliga a que los supports contemplen la idea de ser un mago más (Brand, Lux y Velkoz).

El nuevo escenario obliga a que el soporte sea uno de los más colaborativos, así como el espíritu de mártir al momento de preferir salvar a su compañero a costa de su vida. El nivel de wardeo (ubicación de centinelas) también será vital para el equipo: permitirá la referencia de los enemigos y sus movimientos. Y entonces, invocador ¿Qué línea prefieres?