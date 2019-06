Nintendo Pokémon Direct [ONLINE] todas las novedades del Pokémon Espada y Pokémon Escudo

Transmisión del Nintendo Pokémon Direct ONLINE desde España vía Youtube y Twich TV. Todas las novedades de Pokémon Espada la nueva transmisión EN VIVO de la franquicia revelará más detalles acerca de la tan esperada octava generación, que llegará de manera oficial a través de los videojuegos exclusivos de Nintendo Switch, Pokémon Shield and Pokémon Sword.

Novedades del Pokémon Direct

- El nuevo modo Dinamax promete dar mucha profundidad a los combates y Galar. Esta radica en incrementar el tamaño de los Pokémon de forma considerable.

- El Pokémon Direct ha permitido conocer algunas nuevas criaturas de la octava generación de la saga, como Wooloo, Drednaw, Corviknight, Gossifleur o su evolución Eldegoss.

- Por último, ya se conoce cuán estarán a la venta Pokémon Espada y Pokémon Escudo en Nintendo Switch: desde el próximo 15 de noviembre. Ambos podrán ser adquiridos por separado o en una edición especial que los incluirá en uno solo.

Previa EN VIVO Pokémon Direct

Es importante señalar que la nueva edición de Pokémon Direct llega días previos a la filtración de una nueva lista de la que sería la inminente octava generación de la serie, cuyas criaturas podrían ser capturados en Pokémon Shield y Sword.

Pokémon Espada / Pokémon Escudo es la nueva entrega de la saga JRPG Pokémon a cargo de Game Freak y Nintendo para Switch. Preparaos para descubrir Galar, una extensa región con lugares de lo más variado: desde serenos campos hasta modernas ciudades, pasando por un frondoso bosque y montañas nevadas. Los habitantes y Pokémon colaboran estrechamente para impulsar las industrias de la región. Durante vuestro viaje para lograr el título de Campeón, tendréis la ocasión de visitar numerosos Gimnasios. Pero no estaréis solos: Galar es el hogar de nuevos Pokémon recién descubiertos entre los que podréis elegir a vuestro compañero.

Horarios del Pokémon Direct EN VIVO

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

México: 8:00 a.m.

Panamá: 8:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

España 3:00 p.m.