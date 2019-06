FIFA 20: Volta Football, vuelve el FIFA Street en todo su esplendor [VIDEO]

Este sábado, Electronic Arts desveló más detalles que tendrá el FIFA 20, el cual apunta a ser el videojuego más vendido en el segundo semestre del año. La compañía de videojuego escuchó las súplicas de sus clientes y decidió incorporar un nuevo -y viejo a la vez- modo de juego: el "fútbol callejero".

"Volta Football", así se llamará el FIFA Street en el FIFA 20. A través de sus redes sociales, EA Sports subió un compacto de imágenes que ha causado gran furor entre los "gamers". Asimismo, aseguró que se vienen más novedades.

Con motivo de Electronic Entertainment Expo 2019 (E3 2019), EA Sports anunció el "Volta Football", el nuevo modo de juego que llegará a FIFA 20. Ya no solo los "gamers" disfrutarán de las competiciones de Division Rivals o FUT Champions, sino también del "fútbol callejero".

Los usuarios podrán jugar partidos 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5. Todos sin porteros. Además de un modo de fútbol sala profesional. Habrá tres modalidades: historia, Liga Volta Online y Kick-Off.

Es preciso mencionar que dicho video ha causado un gran revuelo, pues la última vez que hubo un "fútbol callejero" fue en la edición de 2012 para PS3 y Xbox 360.

De otro lado, el FIFA 20 estará disponible para las plataformas de PS4, PSG3, Xbox One, Xbox 360, Switch y PC desde el próximo 27 de septiembre. Sin embargo, ya se puede reservar desde ahora y vivir dicha experiencia tres días antes de su lanzamiento oficial.

