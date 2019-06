Nintendo E3 2019 [EN VIVO] todas las novedades y noticias de videojuegos

E3 2019 ONLINE LIVE STREAM organizado por Nintendo se llevará a cabo desde el 11 al 13 de junio en Los Angeles Convention Center. El esperado evento no solo contará con la presentación de nuevas versiones de la marca, sino que también se podrá disfrutar de la presentación de Nintendo Direct y Nintendo Treehouse: Live.

La semana pasada se pudo disfrutar del E3 2019 de Nintendo con una espectacular presentación en vivo de campeonatos mundiales de Super Smash Bros. Ultimate y Splatoon 2, la que contó con la participación de los mejores jugadores. No obstantes, esa no es el único atractivo que tiene la empresa de videojuegos.

Y es que, todos los fanáticos que no puedan asistir podrán disfrutar de la exposición en directo a través de Nintendo Direct (11 de junio) y también Nintendo Treehouse: Live, en el cual se podrá apreciar todos los juegos en acción, incluyendo también el análisis, a detalle, de cada uno de ellos.

A través de los tres días (martes 11 al jueves 13 de junio), los distintos juegos para la plataforma Nintendo Switch que se apreciarán en vivo tendrán la especial inclusión de los desarrolladores y miembros de Nintendo Treehouse. Un evento que los seguidores de videojuegos no quieren perderse.

Cuando se vaya acercando el evento, se distribuirá equipamiento especial "Final Fest" de #Splatoon2 a través del boletín del Centro de Investigación de Cefalópodos, al que podrás acceder en el canal de noticias de Nintendo Switch.#NintendoE3 pic.twitter.com/L3vC5GPlYy — Nintendo España (@NintendoES) 8 de junio de 2019

HORARIOS DEL E3 2019 ONLINE LIVE STREAM EN VIVO ONLINE

Perú: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

España: 6:00 p.m.

Bolivia: 12:00 mediodía

Venezuela: 12:00 mediodía

Chile: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.