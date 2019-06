Messi y Ronaldinho son los protagonistas de la portada del PES 2020

Konami en marco de la E3 2019 presentó la edición 2020 del Pro Evolution Soccer, más conocido como PES. El protagonista principal es el Barcelona de España, donde sus históricos jugadores aparecen en el tráiler y en las portadas del videojuego. Lionel Messi , Ronaldinho, Andrés Iniesta y Diego Armando Maradona son algunos principales rostros del PES 2020

Lionel Messi en portada PES 2020

Leo Messi vuelve a estar en una portada del PES luego de que sus compañeros Luis Suárez y Philippe Coutinho aparecieran en la últimas ediciones. "Me siento muy feliz de ser la portada del PES, siempre de chiquito me hacía ilusión ver quién estaba en la portada. Hoy juega mi hijo y que él me vea a mí también me hace mucha ilusión, incluso muchas veces me preguntó porque no estaba yo, así que estoy contento", indicó el ‘10’ argentino.

Ronaldinho en portada PES 2020

Una de las otras novedades es la presencia del brasileño Ronaldinho Gaúcho. El exjugador catalán será imagen de la edición Leyenda, contenido exclusivamente que se podrá conseguir de manera digital. Además, incluye una versión escaneada en 3D

E3 2019 | PES 2020 Trailer con Messi y Ronaldinho para Playstation