Facebook: Recrean Metropolitano y Centro de Lima en mapa Left 4 Dead 2 [FOTOS]

Left 4 Dead 2 es uno de los videojuegos de zombies más populares en los últimos tiempos. Su primera entrega cautivó al público y consiguió buenas ventas, convirtiéndose en uno de los referentes en su género. En nuestro país también es popular y, producto de ello, usuarios de Facebook han hecho viral los diversos escenarios del Metropolitano creados de nuestra capital en el juego.

‘Lima Infection’, es el nombre del mapa peruano completo de Left 4 Dead 2, donde podemos visitar la ‘Ciudad de los Reyes’ para luchar contra los muertos vivientes. En el mapa hay tres sitios principales: La Catedral de Lima, Lima Norte y Miraflores. Además, se puede observar la estación del Metropolitano de Lima, paneles publicitarios y distintas avenidas limeñas.

Esta iniciativa viene teniendo buena acogida y fue realizada por el usuario Cuonejo mediante su cuenta de Youtube. Además, indicó que: “Este es un mapa peruano creado solo con propósitos de demostración y solo tiene 2 niveles. En las actualizaciones posteriores voy a agregar el resto de niveles”.

Asimismo, advirtió a sus suscriptores que no califiquen de manera negativa su proyecto porque se encuentra en fase de desarrollo: “Si no quieres jugar un mapa incompleto, por favor no descargues y califiques este mapa”, señalo Cuonejo, quien invitó a la comunidad a suscribirse a su canal de videos.

Al margen de que Left 4 Dead 2 no cuente con actualizaciones constantes, los jugadores pueden crear distintos escenarios debido al sistema Workshop de la plataforma. Por ahora, se encuentra disponible en Steam.

¿Cómo conseguir el ‘Lima Infection’ Metropolitano?

El mapa completo de 'Lima Infection' lo puedes descargar mediante este enlace desde Gamemaps.