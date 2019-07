¡OFICIAL! Didier Drogba regresa al FIFA como ICONO

Era uno de los jugadores más esperados y aclamados por la afición y, por ende, Electronic Arts decidió incorporarlo en el FIFA 20: Didier Drogba.

Aún no se conocen sus estadísticas oficiales, pero todo indica que será uno de los centrodelanteros más completos. EA quiere "tumbar" a como dé lugar al Pro Evolution Soccer.

Didier Drogba es el cuarto icono confirmado para el FIFA 20, tras Andrea Pirlo, Ronald Koeman e Ian Wright. Hay mucha expectativa por saber cuáles serán las tres versiones (baby, medio y prime) del exjugador del Chelsea, quien vuelve al FIFA como "leyenda".

Es preciso mencionar que todas sus "stats" se conocerán el 31 de julio, así lo dio a conocer la propia cuenta de EA Sports, que guarda muchas ases bajo la manga antes que revele más detalles del "Volta Football".

Ya se confirmó a uno de los más esperados en el FIFA 20, ahora los "gamers" esperan que EA les cumplan su otro deseo: Zinedine Zidane.

Our very own @didierdrogba is back in @EASPORTSFIFA as an ICON in FIFA Ultimate Team! 🙌 🎉 #FIFA20 pic.twitter.com/4fkU079iyh