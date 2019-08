Mauricio Macri a niño de 13 años que disputó Mundial de Fortnite: "Eres orgullo nacional" [VIDEO]

El mundo de los esports empiezan a tomar más cabida en la sociedad. En este caso, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sorprendió al llamar a Thiago Lapp - niño de 13 - para felicitarlo por su participación en el Mundial de Fortnite.

Bajo el seudónimo de k1ng, Thiago ocupó el quinto pues en el Fortnite World Cup. Este hecho ha generado que el infante se convierta en toda una celebridad en la comunidad de los videojuegos, a tal punto de que el propio mandamás 'che' haya decidido saludarlo por su actuación.

"Que lío armaste en Fortnite", le refirió Mauricio Macri a Thiago Lapp, quien le indicó no tenía en mente llegar a ese puesto. "No, yo me imaginé un top 30, o algo por ahí".

Thiago se adjudicó de 900 mi dólares por haber ocupado el quinto puesto en la referida competencia de Fortnite. Además, 'k1ng' también fue parte de un 'match' de dpuos y allí ganó otros 50 mil dólares adicionales, es decir, estuvo muy cerca de consolidar el millón.

La postura de Macri ha sorprendido a tal punto de llamarlo 'orgullo nacional'. Y es que es una de las pocas veces en que el gobierno de un determinado país expresa el apoyo a los esports. Este semblante ya es normal en la región de Corea del Sur, Japón y China, donde la rama ya es considerada un deporte.