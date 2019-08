¡OFICIAL! Nuevas ligas licenciadas en el FIFA 20 [VIDEO]

Electronic Arts se las trae y así lo han hecho saber a través de las redes sociales, donde desvelaron que la Bundesliga y Bundesliga 2 estarán completamente licenciadas en el FIFA 20.

Más de 180 nuevas caras escaneadas, 13 nuevos estadios, marcadores oficiales de TV y mejora en los gráficos logrando así una autenticidad total de la Primera y Segunda División del fútbol germano.

Sigue la batalla entre EA Sports y Konami. La compañía japonesa dio el primer golpe al hacerse con los derechos de la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Este lunes, EA respondió e hizo oficial que Bundesliga y Bundesliga 2 estarán totalmente licenciadas. Festejan los hinchas del Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Werder Bremen, por citar a algunos clubes.

A través de sus redes sociales, EA Sports subió un video en el cual se visualizan todos los estadios de Alemania y cómo fue el detrás de cámaras de los jugadores.

Asimismo se ve el tan esperado 'Volta Football' (fútbol callejero) con futbolistas de la Bundesliga. Aparece Jadon Sancho regateando a un rival y definiendo a la portería.

