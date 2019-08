Mario Kart Tour anuncia su fecha de estreno para su versión movil

A pesar de que vivimos en una era dominados por el Dota y el mundialmente conocido Fornite, algunos clásicos videojuegos de los noventa continúan en el pico de su popularidad como el gran Mario Kart.

Por ello, la desarrolladora Nintendo publicó a través de su cuenta de Twitter la fecha del nuevo Mario Kart Tour en su versión para móviles. El día elegido por la multinacional japonesa es el próximo 25 de setiembre.

Aunque no se especifica si este lanzamiento se podrá obtener tanto en IOS como en Android, con anterioridad la versión Beta de este popular videojuego estuvo solo disponible para el Play Store.

El videojuego será completamente gratis en todos sus niveles, aunque contará con microtransacciones dentro del juego mismo.

Pre-registration for Mario Kart Tour is now available! For more details, please click here: https://t.co/loB3wf6eOv#MarioKartTour will be available on 9/25. We hope you're looking forward to getting behind the wheel of this new game! pic.twitter.com/afPFp94iNi