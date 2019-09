Jugadores sabotean el lanzamiento de Astral Chain

Astral Chain ha sido uno de los juegos que más ha llamado la atención este último mes. Y es que, ha logrado debutar con muy buenas críticas por parte de la prensa especializada. Por ejemplo, tan solo en la página Metacritic, el juego cuenta con una puntuación de 87/100. Mientras que otras páginas especializadas, lo han puntuado con un 9 sobre 10.

Lamentablemente, no todo es color de rosa para el aclamado juego. Los problemas han surgido debido al Review Bombing. Esta practica consiste en bombardear un juego con una cantidad enorme de críticas negativas. Esto con el objetivo de desalentar a que más usuarios compren el juego.

Esta mala práctica, ha sido promovida por un sector de la comunidad que esta protestando contra los desarrolladores. Pues el juego se encuentra únicamente disponible en Nintendo Switch.

En estos momentos, el juego cuenta con un total de 2671 reseñas realizadas por usuarios. Estas críticas, que en su mayoría son negativas, van en aumento y han generado que el juego tenga una puntuación de 6 sobre 10 por parte de los usuarios.

Esta no es la primera vez que la "Gran N" tiene este tipo de problemas en sus juegos. Recordemos que, anteriormente, este problema también se dio con la salida de Nintendo Life, Fire Emblem: Three Houses y con Pokemon Let's Go.

¿De qué trata Astral Chain?

Astral Chain es un videojuego desarrollado por el mismo estudio que creó Bayonetta. El juego nos traslada al 2078. A una realidad donde la humanidad se encuentra al borde la extinción debido al ataque de unas bestias interdimensionales llamadas "Quimeras". Para combatir a estas bestias, se ha creado "Neurona". Una unidad especial de la policía los cuales se conectan, mediante una cadena psíquica, a Quimeras controladas llamadas "Legiones".

En ese mundo, controlamos a un nuevo agente de "Neurona", el cual intentará eliminar a las Quimeras de una vez por todas.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)