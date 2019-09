Red Dead Online recibirá una actualización el 10 de septiembre

Rockstar ha anunciado que el 10 de septiembre llegará una nueva, y enorme, actualización para Red Dead Online, el modo online de Red Dead Redemption II. Así lo dio a conocer mediante un comunicado que compartió en su Twitter oficial donde daba más detalles al respecto.

The next Red Dead Online update arrives September 10th introducing Frontier Pursuits



New Bounty Hunter, Trader and Collector Specialist Roles and more



Details: https://t.co/ZdhISTWsLX pic.twitter.com/xEo8HSnyYE