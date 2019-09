¡Desde mañana podrás jugar 20 juegos de Super Nintendo en el Switch!

El día de ayer se realizó un Nintendo Direct de 40 minutos donde llegaron nuevos anuncios que sorprendieron a todos los fanáticos de Nintendo. Aunque, hubo un anuncio que llamo bastante la atención para los jugadores más veteranos de las consolas de la "Gran N"

Resulta que, ahora todos los usuarios del servicio Nintendo Switch Online, tendrán la posibilidad de jugar 20 títulos originales de Super Nintendo. Juegos como Super Mario Kart, Super Mario World o TLOZ: A Link to the Past estarán disponibles en el servicio online de Nintendo a partir de hoy.

Aunque esto no es todo, resulta que los juegos de Super Nintendo que estén disponibles en el Nintendo Switch no serán únicamente ports, si no que estos también han recibido mejoras técnicas como la posibilidad de rebobinar acciones o poder jugar online con tus amigos.

Todos los juegos de Super Nintendo que llegan a Switch

Si bien Nintendo ha dicho que con el pasar del tiempo llegarán nuevos juegos de Super Nintendo en el Switch, la primera lista de 20 títulos no es nada despreciable.

A continuación, te dejamos todos los nombres que llegarán a esta consola.

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

F-Zero

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby’s Dream Course

Kirby’s Dream Land 3

Pilotwings

Star Fox

Stunt Race FX

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Juegos de Super Nintendo y NES

Nintendo ha empezado a aprovechar de gran manera todos los títulos clásicos que en su momento consiguieron gran éxito. Este nuevo sistema, de revivir juegos clásicos, le permitirá luchar codo con codo contra Playstation y Xbox los cuales contaban con un mayor número de exclusivas AAA que la empresa japonesa.

Además, esta estrategia comercial le permitirá también luchar contra los emuladores que los últimos años le habían declarado la guerra.

