Red Dead Redemption remasterizado para PC es cancelado por Take Two

La única forma conocida de jugar Red Dead Redemption en PC era mediante los emuladores que existían de Playstation 3 y Xbox 360 y al no haber ningún indicio de que Rockstar quisiera hacer una versión para PC de su clásico de vaqueros, un grupo de moders decidió empezar un proyecto llamado Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project, el cual combinaba lo mejor de ambas versiones para emuladores y que se posicionaba como la versión definitiva para PC.

Este proyecto buscaba crear mejores texturas, agregar nuevos elementos al menú, mejorar la interfaz del usuario, el HUD, entre otras cosas. Lamentablemente, este prometedor proyecto tuvo que ser cancelado. Así lo anunció el líder del grupo, DamnedDev, mediante la página GTAForums.

Él cuenta que hace unos días el publisher del juego, Take Two, los obligó a cancelar el proyecto.

Esta no es la primera vez que Take Two cancela un proyecto de este tipo iniciado por la comunidad. En el 2017 la empresa obligó a que OpenIV, un programa que ayudaba a los jugadores a crear mods para GTA V y GTA IV cierre con la excusa de "impedir que terceros infrinjan sus derechos"

¿Se viene Red Dead Redemption para PC?

La versión remasterizada de Red Dead Redemption tenía mucho apoyo por parte del público, y el hecho de que Take Two haya tomado este tipo de acciones ha enfurecido a un sector de la comunidad. Si bien DamnedDev ha informado que esta intentando que esta remasterización sea legal esto parece que no tiene un futuro muy prometedor.

Ahora, viendo el gran apoyo que tiene este juego y que mucha gente se encuentra molesta debido a esta cancelación, no sería raro que Rockstar encuentren en este grupo de desarrolladores una forma de traer finalmente el juego de Rockstar a PC.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

Además, no te olvides seguir la transmisión de la Aorus League a partir del viernes 13 de septiembre

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)