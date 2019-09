Empresas invierten 17 millones de dólares para crear una red de videojuegos

Los videojuegos se han vuelto en una de las fuentes de ingresos más rentables de la última década. Es por eso que, múltiples empresas han optado por ingresar a este rubro que al parecer no parará de crecer por un largo tiempo.

Entre estos apostadores, dos viejos zorros de los videojuegos han decidido crear VENN ( Video Game Entertainment and News Network), la cual será un red que transmitirá contenido relacionado con videojuegos y esports las 24 horas del día.

https://t.co/cyWI47uNoS - a new 24/7 post-cable gaming, esports & entertainment Network. Launching in 2020, broadcasting live from NY and LA, VENN will be distributed across broad media platforms with original programming and partnership with the biggest names in the industry.