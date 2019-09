¡Borderlands 3 vendió más de 5 millones de copias en 5 días!

La distribuidora de Borderlands 3, 2K Games, hizo público que la más reciente entrega de la saga rompió el récord de 5 millones de unidades vendidas en menos de 5 días del lanzamiento volviéndose el título más vendido de la saga.

El juego llegó a las tiendas el 13 de setiembre de este año y dentro de esos 5 días logró generar más de $1 billón de dólares en ingresos. Además, dentro de más de 5 millones de ventas, más del 70% de lo vendido han sido copias digitales del juego.

Aunque se pensaba que al ser lanzado como exclusivo para la Epic Games Store tendría efectos negativos, se reportó que las ventas en PC han sido muy fuertes y que, además, ha sido el juego más preordenado entre los videojuegos de 2K Games.

Tráiler de lanzamiento de Borderlands 3

¿Más personajes en Borderlands 3?

El director del juego, Paul Sage, respondió en un Q&A que la adición de nuevos personajes al videojuego no sería una realidad como lo fue con Borderlands 2 y The Pre-Sequel en su momento.

"Una vez que los jugadores eligieron su personaje, muchos de ellos se quedan con dicho personaje y buscan quedarse con el. Con Borderlands 3 nos estamos concentrando en la diversidad dentro del mismo personaje al tener muchas formas de armarlos."

Al parecer, no sale a cuenta para el juego el invertir en la producción de contenido dirigido a nuevos personajes ya que si la mayoría busca mantenerse con su inicial obviamente no buscarán adquirir más personajes. "Algunas personas querrán más pero no creo que sea el camino a tomar, no para Borderlands 3" concluyó Sage.

Especificaciones de Borderlands 3

La tercera llegó a PC por medio de la Epic Games Store y requerirá contar con 75GB de espacio de almacenamiento libre, y será compatible con Windows 7, 8 y 10. Las especificaciones técnicas son las siguientes:

- Especificaciones mínimas (1080p)

Procesador AMD FX-8350

6GB de RAM

Tarjeta gráfica AMD Radeon HD 7970 2GB

- Especificaciones recomendadas (1440p)

Procesador AMD Ryzen 5 2600

16 de RAM

Tarjeta gráfica AMD Radeon RX590 8GB Protip: La línea Ryzen de AMD suele tener un mejor desempeño cuando la frecuencia de la RAM es mayor. (3000Mhz es lo recomendado para la segunda generación de Ryzen).

Gameplay de Borderlands 3

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)