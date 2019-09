¡ES UN ÉXITO! World of Warcraft Classic aumenta en un 223% los ingresos por suscripciones

World of Warcraft siempre ha significado una de las fuentes de ingresos más importantes para Blizzard y si bien se esperaba un gran recibimiento por parte del público para esta nueva versión del clásico juego de hace 15 años, nadie imaginó una recepción tan grande como la que se ha visto hasta ahora.

Según datos de Superdata, esta nueva versión del juego ha significado un aumento del 223% en las suscripciones con respecto al mes pasado en el clásico MMORPG.

No todo lo que brilla es oro

A pesar de que estas son, sin duda, muy buenas noticias para todos en Blizzard, estos datos no dejan de ser insuficientes.

La empresa estadounidense de información, datos y medición Nielsen declaró que

"Más allá de esta buena cifra, el beneficio total del juego sigue siendo muy bajo, incluso inferior a lo logrado por Battle for Azeroth, la expansión lanzada el pasado año durante agosto"

Debemos recordar además que Blizzard regala a todos aquellos que logren llegar al nivel 60, máximo nivel en WoW Classic, la expansión Battle for Azeroth.

Un juego más que exitoso

El juego de Blizzard ha sido uno de los lanzamientos más exitosos de este año y es que desde su lanzamiento el juego se ha convertido en el más visto en Twitch. Es más, fue tan buen la recepción de este nuevo juego que se registró que miles de personas se ponían a hacer cola para poder entrar a un servidor y jugar.

Lamentablemente el juego sufrió, durante su primera semana, un ataque de DDOs que fue solucionado de forma rápida y efectiva.

Hasta el momento no se sabe si llegarán nuevos eventos o mejoras al juego, aunque con el éxito que esta experimentando esta nueva versión de World of Warcraft no sería nada sorprendente que llegue una nueva expansión en poco tiempo.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)