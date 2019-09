Epic Games | El paquete gratis de 6 juegos de Batman se actualiza y añade todos sus DLC

Recientemente reportamos que, como parte de su campaña de introducción al mercado de videojuegos en PC, Epic Games regaló las dos trilogías más recientes de los juegos de Batman: la saga Arkham y la saga de juegos versión Lego.

Resulta que, por si fuera suficiente regalarnos 6 juegos, la empresa responsable de Fortnite ha actualizado el paquete de Arkham Knight, incluyendo todos los DLC lanzados para este título de mundo abierto del caballero de la noche.

DLC añadidos al pack gratuito de Batman:

- Batgirl: A Matter of Family

- Catwoman's Revenge

- Harley Quinn

- Nighgwing GCPD Lockdown

- Red Hood

- Robin Flip of a Coin

- Season of Infamy - Mr. Freezy, Mad Hatter, Ra's al Ghul y Killer Croc.

- Skins para Batman, para otros personajes y para el Batimovil.

Recordemos que los juegos de Batman estarán disponibles hasta el 26 de setiembre y pasada esa fecha los juegos Everything y Metro 2033 serán los siguientes juegos en la lista de Epic Games para regalar a sus usuarios.

Batman Day: El día de Batman

Este gran paquete de regalos por parte de Epic Games, llega por la celebración del 'Batman Day' o 'Día de Batman' que conmemora el nacimiento del personaje en en la edición N° 27 de Detective Comics en 1939 por Bob Kane.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más imporantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No olvides que esta semana se juega la final Aorus League Cono Norte y que será transmitida por Líbero Esports en YouTube y Facebook!

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)