¡A ROMPER EL CHANCHITO! Sony estaría planeando anunciar la Playstation 5 a finales de este mes

Playstation 5 es una de las consolas más esperadas por todos los amantes de los videojuegos y es que no hemos tenido mayor información de esta nueva generación de consolas y mucho menos la fecha oficial de lanzamiento. Aunque, en los últimos días, un nuevo rumor ha estado rondando entre todos los amantes de los videojuegos y es que, según un analista de Niko Partners, Sony anunciaría la Playstation 5 este fin de mes.

Daniel Ahmad reveló en una entrevista con ResetEra que la marca nipona está planeando otro gran evento para este fin de mes. El primero sería la fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 que está planeado para este 24 de septiembre.

Una fecha bastante especial pues se le conoce como el Outbreak Day, día en que se libera el virus dentro del juego por primera vez.

Hasta ahora no se tiene mayor información con respecto a la fecha de lanzamiento oficial más allá de que saldrá a la venta en algún punto del 2020.

¿Qué sabemos del Playstation 5?

La información que se tiene sobre la nueva consola de Sony es muy escasa, únicamente se sabe que el sistema está basado en una arquitectura de AMD con características de Ray Tracing. Además, se indicó que gracias al uso de un disco duro SSD, se eliminará casi por completo los tiempos de carga.

¿The Last of Us 2 exclusivo para Playstation 5?

El 24 de septiembre, es decir mañana, se haría oficial la fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 secuela del clásico de Playstation 3 que fue lanzado en el 2013 y que muchos catalogaron como el mejor juego del año.

Desde hace buen tiempo mucha gente viene esperando esta secuela pero, todo parece indicar que esta llegaría con la nueva generación de consolas esto debido a que si la Playstation 5 es lanzada en el 2020 es necesario que tenga un juego "vende consolas" - aquellos juegos exclusivos para la consola que llamará la atención del público y haga que estos la compren - y sin duda The Last of Us 2 es la mejor opción.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)