Todo lo que sabemos de The Last of Us 2 hasta el momento

Durante el último State of Play, realizado el martes 24 de septiembre, Sony mostró la fecha oficial de lanzamiento de The Last of Us 2, secuela del juego de Playstation 3 que salió en el 2013.

En la siguiente nota, resumiremos de la forma más completa toda la información que se reveló el día de ayer sobre esta juego que promete ser uno de los mejores juegos de esta generación.

Historia

Mucha gente no sabía bien de que manera se desarrollaría la historia de este segundo juego. Mucha mayor fue la polémica cuando se dio a entender que Joel no aparecería en el juego. Bueno, en este trailer esas dos incógnitas parecen haber sido respondidas.

La primera de ellas se resolvió cuando se pudo apreciar que la enamorada de Ellie es secuestrada durante una expedición y que termina siendo asesinada por los secuestradores que, además, lastiman a Ellie. Parece ser que ella, buscando venganza, se embarcará en una nueva aventura donde se topará con diversas clases de infectados clásicos de la franquicia, como chasqueadores o hinchados, pero además tendrá que enfrentarse a nuevos enemigos tanto humanos como infectados.

La segunda incógnita se respondió al final del trailer donde se pudo apreciar a Joel, personaje principal del primer juego, junto a Ellie diciéndole: "pensaste que iba a dejar que hicieras esto sola".

Todo esto parece indicar que Joel nos acompañará durante gran parte de la aventura aunque lo haría como un personaje secundario que podremos utilizar en algunas misiones como a Ellie en el primer juego.

¿Cuando sale el juego y como lo puedo conseguir?

21 de febrero del 2020 es la fecha en la que The Last of Us 2 verá la luz en el mercado mundial y, para agrado de muchos, contaremos con diversas versiones físicas del juego que podremos adquirir.

A continuación te resumimos todas las versiones que encontraras. (Si deseas ver la foto podrás encontrarla en la nota galería de arriba)

TLOU 2: Ellie Edition: Esta será la versión más completa que podrás encontrar y contará con una mochila, una figura de Ellie tocando la guitarra, un libro de arte, una pulsera, stickers, un disco con el soundtrack, pins, el juego en un estuche metálico, una litografía con agradecimiento, y todo el contenido digital existente.

TLOU 2: Digital Deluxe Edition: Esta versión incluye un avatar exclusivo para PSN, un tema dinámico para el Playstation 4, un pack de 6 avatares de PSN, soundtrack digital, un mini libro digital de arte y el juego.

TLOU 2: Special Edition: Incluye el juego en un estuche metálico y el libro de arte. Además del tema dinámico para el PS4 y los 6 avatares de PSN.

TLOU 2: Collector's Edition: Incluye la figura de Ellie tocando la guitarra, el juego en un estuche metálico, el libro de arte, la pulsera de Ellie, la litografía de agradecimiento, stikcers y pins, además, del contenido digital antes mencionado.

TLOU 2: Standard Edition: En esta edición sólo contaremos con el juego sea en físico o digital y en caso lo pidamos en pre orden, este incluirá un tatuaje exclusivo para Ellie.

Recuerda que podrás ver las fotografías en la galería de arriba.

The Last of Us 1

The Last of Us es uno de los juegos más aclamados de la historia con más de 240 premios a "Juego del año", además, de contar con un 95 sobre 100 en Metacritic.

Este juego salió para Playstation 3 y no parece ser necesario jugarlo para disfrutar de esta secuela, más allá del hecho de conocer la relación entre Ellie y Joel, aunque si es recomendable jugarlo para generar cierta empatía con los personajes.

Si es que aún no lo juegas, te recomendamos jugarlo en Playstation 3 en su versión original o en su defecto jugarlo en Playstation 4 en su versión remasterizada que, además, se encuentra gratis por este mes para los usuarios de Playstation Plus.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

Además, no te olvides seguir la transmisión de la Aorus League el próximo viernes 20.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)