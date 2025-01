Tokio 2020: atletas arman polémica al defender uso de cannabis en los Juegos Olímpicos

“Hay medicamentos que aventajan en el rendimiento, pero hay otros que los tienen prohibido y no tienen ningún tipo de ventaja. Lo que sí me da tristeza es hacer una marca y no poder ir. Eso es un dolor de pecho indescriptible. Esto puede ser un detonante. La WADA debe identificar qué sustancias son las que te ponen en ventaja, pues la marihuana no creo que te ayude a correr más”, afirmó para Efe, Melissa Mojica, judoca de la delegación puertorriqueña.