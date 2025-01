¡Gracias, Juan Miguel! El judoca peruano perdió y quedó eliminado de Tokio 2020

"Sí, no me retiro definitivamente, seguiré compitiendo a niveles menores, pero no haré un nuevo ciclo hasta París 2024. Eso requeriría involucrarme de lleno nuevamente dos años y eso afectaría también a las personas que me rodean, creo que al ya hacerlo tres veces es momento de estar más tiempo con mi familia. El camino hacia París lo haré en carro nomás", señaló Postigos a La República.