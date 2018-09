No empecemos a vivir del mundial

La selección peruana ha jugado dos partidos amistosos frente a Holanda y Alemania. Este hecho, quizás, sea el más importante porque basta recordar contra quiénes jugábamos antes. Es más, Markarián decía que los centroamericanos eran potencia. Y aceptábamos porque no quedaba otra. Nadie nos llamaba, ni siquiera para jugar el partido de práctica.

Ahora seamos objetivos: hemos perdido con Dinamarca, Francia, Holanda y Alemania porque contra lo que se pueda decir, o defender, hay varios que entraron en declive. Ramos y el intermitente Carrillo optaron por jugar en una liga de cuarto nivel en el mundo. Cueva no convence en Rusia y Tapia no puede ser titular en Holanda. Flores fracasó nuevamente en Europa, Trauco no pegó el salto a la liga de Francia y Ruidíaz se fue a la MSL. Eso quiere decir que nuestra participación en el Mundial de Rusia transitó por lo anecdótico. Nos eligieron como la mejor hinchada, Pogba fue generoso y Deschamps solidario. Pero nos quedamos en fase de grupos y ahora toca ver más allá de la Copa América en Brasil.

Gallese, a pesar de fallar en el segundo gol contra Alemania, es el mejor portero nacional y Advíncula es el único que juega en una liga de primer nivel. Araujo se viene consolidando en Argentina, Aquino ganó un lugar en su equipo mexicano y Farfán es indiscutible en Rusia. Cinco jugadores en ritmo. ¿Santamaría? Lo han borrado y ojalá pueda irse a una liga mejor. Tapia es otro jugador que preocupa porque no puede ser titular en su club. Capitán del futuro aquí y suplente del presente en Holanda.

¿Cuál fue la respuesta de Gareca? Llamar a Calcaterra y a dos juveniles del Cristal. Los peruanos debemos respetar sus decisiones, pero él tendría también que respetar a quienes sí tienen continuidad ¿Cueva, en este momento, es más que Benavente? ¿Si Yotún es titular indiscutible, Callens no merece una oportunidad? ¿Si llamó a dos juveniles y a uno de 31 años, Ugarriza, Mimbela o Lluya no merecen, aunque sea, 20 minutos para mostrarse?

La Copa América de Brasil será la despedida para varios. Hay que buscar jugadores con presencia física. Una selección que quiere llegar lejos, en competencias de alta exigencia, no puede tener jugadores en ligas perdidas, ni que midan metro sesenta. Uno podría ser, pero ¡¿cinco?! Seamos realistas: el mundo del fútbol ha cambiado y nosotros no podemos seguir esperando el tren. No empecemos a vivir del mundial.