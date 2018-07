Gareca y la ansiada respuesta a la FPF para saber si sigue al mando de la 'bicolor'

Hoy se cumple un mes de la última presentación de la Blanquirroja en Rusia y el futuro de Ricardo Gareca sigue siendo incierto, pues aún medita la propuesta alcanzada por la FPF para permanecer en la dirección técnica rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Salvo alguna muestra de interés, Gareca no tiene ninguna oferta formal de ninguna selección, sin embargo aún no dio una respuesta a la intención de la FPF respecto a su continuidad. El argentino cuenta con el respaldo de todos los peruanos para el siguiente proceso, pero se hace esperar y no hay candidato que suene como posible reemplazo.

Lo ideal será definir la situación de Gareca antes de la convocatoria para los amistosos ante Holanda y Alemania. Lo que se avanzó en el último proceso no puede frenarse de golpe. La FPF debe hacer el esfuerzo para definir el tema del técnico, pero generando confianza en el argentino o a quien designen en su reemplazo.