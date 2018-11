No "matemos" a los jugadores de la Selección Peruana

A todos nos dolió la derrota ante Ecuador. Porque se jugó en una fecha especial (el aniversario de clasificación al Mundial) y porque esperábamos más del colectivo peruano. El 2-0 parece mucho castigo, pero es justo por lo que vimos en la cancha.

Perú no tuvo claridad para vulnerar la férrea resistencia norteña. La volante jamás se conectó con los delanteros. Y en defensa, el sector derecho fue el punto más álgido.

En líneas generales los jugadores no hicieron un buen partido. No entraron a la cancha con la actitud necesaria para doblegar a un rival que se jugó una final. Sin embargo, es mejor que ocurra ahora y no en los oficiales.

Las redes sociales son muy generosas. Después de la batalla, es muy fácil jugar a ser generales. Los misiles fueron dirigidos a todos sin excepción. No seamos ingratos. El fútbol da revanchas y esta selección se ha levantado de peores caídas.