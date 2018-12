Alianza Lima vs FBC Melgar: partido parecía la final por el título nacional

El primer round entre Alianza Lima y Melgar resultó un partidazo digno de una final, gracias a la reacción de los victorianos para sobreponerse a la adversidad y tras estar tres goles abajo en el marcador, rescatar un empate que les permite soñar con el play off.

Luego del gol de Loyola parecía que la suerte estaba echada para los locales, sin embargo Alianza Lima reaccionó gracias al empuje de su gente y dio la impresión que con unos minutos más hasta pudo darle vuelta a la historia en Matute.

Como resultado, Bengoechea y sus pupilos no habrán quedado conformes, pero en el fútbol cuando no se puede ganar un partido, lo mejor es no perderlo. Y con el empate Alianza respira y este jueves irá por el triunfo a Arequipa.

Los noventa minutos que se vienen prometen ser igual de luchados que los de ayer. El factor altura puede ser un punto a favor del “Dominó”, pero si los grones quieren llegar a la final y soñar con el “Bi” solo les queda arriesgar todo.