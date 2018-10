El lado positivo es que el mal momento sirve para que sus hinchas se unan

ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. El Ciego no se calla nada cuando tiene que decir su verdad y esta vez mostró su preocupación por la falta de delanteros con perfil para reemplazar al Depredador en un futuro cercano. El tío habla con propiedad, pues fue uno de los grandes de nuestro julbo y ve con preocupación que tres jóvenes promesas hayan llegado al extranjero y no despeguen hasta ahora. Para el man, el ataque es siendo el punto flaco en el once patrio. ¡Rexuxa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

Al final de la Javier Prado hay puro nervio porque si hoy no le ganan al Rojo más de una tendrá que hacer sus maletas y arrancarse. San Nicolás es el más tiki tiki porque sabe que su chamba está en el ojo de tutos. El lado positivo es que el mal momento del equipo ha servido para que sus hinchas se unan y prometen llenar cada uno de los estadios adonde jueguen sus colores cumpliendo su condición de jugador número doce. ¡Asu mare!

Hay un runrún de que en el Gavilán les adeudan un par de meses a sus peloteros, pues sus principales dires se encuentran en plena campaña política. Las malas lenguas aseguran que el Pepón está asado con esta situación y medita dar un paso al costado si no atienden su reclamo a más tardar la próxima semana. ¡Uy curuju!

La matadora que es madre de la patria y le gusta aplicar la Ley está con harto roche. Por redes sociales le dan con palo por ser parte del grupo que blindó al juez que está recontra manchadazo y se resiste a soltar la mamadera. La ex deportista es acusada de no tener personalidad y votar en bloque por los intereses de su agrupación, sin importarle la opinión y el deseo de tutos los peruanos de ver a tutos los corruptos tras las rejas. ¡Are, ajo, erda!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!