CONCURSA POR UNA DE LAS 3 BECAS INTEGRALES QUE INLOG Y DIARIO LÍBERO TIENEN PARA TI

Este año el Instituto de Logística Aplicada INLOG y Diario Líbero se unen para regalarles tres becas integrales para estudiar una de las carreras técnicas que INLOG ofrece: Gestión de Logística y de la Cadena de Abastecimiento, Gestión de Distribución y Transporte y Gestión Comercial y Espacios de Puntos de Venta; estas carreras duran 3 años cada una y son de alta demanda laboral en cualquier sector. Los ganadores de las becas podrán estudiar la carrera que más les interese y ser parte de los expertos que ya están empezando a mover al mundo.

¿Cómo participar?

1. Desde el lunes 10 de Junio hasta el viernes 12 de Julio podrás ingresar tus datos en libero.pe/becasinlog

*Quien no complete toda la información, la complete incorrectamente y/o entregue datos falsos, podrá ser descalificado del concurso.

2. Te llegará un correo electrónico con una Carta de Postulación que tendrás que completar, llénala completamente con todos los datos solicitados y envíalos a becaliberoinlog@inlog.edu.pe máximo hasta el domingo 14 de Julio.

*Todas las cartas de postulación enviadas serán evaluadas por INLOG de acuerdo a una rúbrica de evaluación.

Selección de ganadores

1. Serán 25 los finalistas que se darán a conocer el miércoles 17 de julio a través de libero.pe y Diario Líbero, y serán contactados por los asesores educativos de INLOG.

2. Los 25 finalistas tendrán que rendir una evaluación presencial el sábado 20 de julio en las instalaciones de INLOG (Av. Paseo de la República 5045, Surquillo)

3. Por último, los nombres de los 3 ganadores se darán a conocer el lunes 22 de Julio a través de la página web de INLOG y del Diario Líbero.

Requisitos para participar en el concurso

• Tener como mínimo 17 años cumplidos al momento de inscribirse al concurso.

• Poseer certificado de estudios de 5to de secundaria.

Términos y Condiciones para entrega y uso de las becas

• La beca se debe hacer efectiva durante el periodo 2019-2.

• Es requisito indispensable, para acceder a la beca de estudios, presentar su certificado de estudios de 5to de Secundaria.

• La beca es personal e intransferible.

• El alumno no podrá desaprobar ningún curso de la carrera y deberá mantenerse en el tercio superior.

• No superar el número máximo de faltas permitidas por ciclo de acuerdo al Reglamento Académico de INLOG.

• El Turno Mañana es el único que incluye la Formación Profesional Dual.

• El Turno Noche no cuenta con Formación Profesional Dual.

• Las clases del ciclo 2019-2 inician el lunes 19 de Agosto.

No te pierdas esta gran oportunidad que te brindan INLOG y Diario Líbero.

¡Participa, tienes hasta el 14 de Julio!