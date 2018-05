Cristian Benavente habló sobre la posibilidad de estar en Rusia 2018

Cristian Benavente concedió una entrevista para el diario español AS. Hablaron de varios puntos acerca de su momento con el Sporting Charleroi pero también de la selección peruana y la posibilidad de que esté en la lista de 23 que irán a Rusia 2018.

"Quiero pensar que es posible estar en Rusia, luego ya se verá. Voy a intentarlo hasta que salga la lista. En mi mente el grupo está hecho, así que no sería una decepción. No es que haya ido siempre y ahora no, que sería diferente", comentó el volante que pasó por las filas de la filial de Real Madrid.

TE PUEDE INTERESAR: Paolo Guerrero, un caso que tiene en suspenso al país

Habló también del momento difícil que está viviendo Paolo Guerrero esperando a ser absuelto al 100% y pueda jugar el Mundial: "Espero por el bien de la selección que pueda jugar la Copa del Mundo. Lo conozco y es una muy buena persona. Ojalá podamos ser compañeros en Rusia".

NO TE LO PIERDAS: Periodista de DirecTV: "TAS le faltó el respeto a Paolo Guerrero"

El volante del Sporting Charleroi que es tentado por el Borussia Dortmund, siguió mencionando sobre lo importante que es estar en la selección y quiere ir a las próximas competencias que vienen. "Estar en la lista sería una motivación muy grande para lo que se viene. Quiero estar en la Copa América y partidos clasificatorios para el siguiente Mundial", finalizó Benavente.