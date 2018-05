Cristian Benavente: “Me gustaría ayudar y aportar mi granito de arena en la selección” [VIDEO]

El futbolista nacional, Cristian Benavente, habló para el programa ‘Cuarto Poder’ y manifestó que está preparado ante cualquier decisión que tome el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, en relación a la convocatoria final para el Mundial de Rusia 2018.

“Estoy preparado para todo. No es el fin del mundo (si no es convocado), pero claro que me gustaría estar”, atinó Cristian Benavente para el medio nacional.

“El grupo está muy hecho, Perú no es el equipo de hace dos años, me gustaría ayudar y aportar mi granito de arena", agregó el delantero peruano.

Cabe recordar que, Cristian Benavente fue considerado en la última nómina que presentó Ricardo Gareca para los amistosos que disputó la Selección Peruana frente a Croacia e Islandia.

EL DATO:

Cristian Benavente suma 4 anotaciones con la vestimenta de la Selección Peruana en 16 partidos disputados.