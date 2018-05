Selección francesa: se conoció la fecha de retorno a los campos de juego de Laurent Koscielny

Laurent Koscielny quedó descartado para el Mundial de Rusia tras romperse el tendón de Aquiles de la pierna derecha y ahora se confirmó la fecha de su retorno a las canchas. Arsene Wenger, técnico del Arsenal, hizo pública la noticia sobre el zaguero central de la selección francesa.

"Evidentemente está hundido. Estará de baja seis meses, no le veremos hasta comienzos de diciembre, como muy pronto", expresó el estratega de los 'gunners'.

Como se recuerda, Koscielny sufrió esta lesión en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League frente a Atlético Madrid. El defensor pisó mal y terminó accidentándose solo.

El 'galo', a su vez, ha agradecido a todos los hinchas por sus muestras de afecto y deseos de pronta recuperación. "Gracias por todos los mensajes recibidos desde mi lesión. La operación fue buena, es una nueva etapa que comienza para mí, estoy decidido a luchar, no sólo por mí, sino también por mi familia, mis amigos y todas las personas que me apoyan", escribió en su cuenta de Twitter.

Merci pour tous les messages reçus depuis ma blessure. L’opération s’est bien passée, c’est une nouvelle étape qui commence pour moi Je suis déterminé à me battre, pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille, mes amis et tous les gens qui me soutiennent

À très vite lolo... pic.twitter.com/Kq8FFDNCNG