Informe resalta que Neymar se ha pasado 14 minutos en el suelo en lo que va del Mundial

La selección brasileña pasó a cuartos de final tras vencer sin problemas 2 – 0 al cuadro azteca. Luego de este partido varias personalidades del fútbol mundial salieron al frente y criticaron al astro de la ‘verdeamarelha’, Neymar por fingir aparatosamente las faltas que le cometían en el Mundial Rusia 2018. El medio suizo, ‘RTS Sport’ se encargó de hacerle un seguimiento especial al delantero del PSG, y según esto ha registrado que el brasileño ha estado 14 minutos en el suelo en lo que va del campeonato.

El medio europeo ha tenido que contabilizar este tiempo viendo los partidos de la ‘canarinha’ frente a Suiza, Serbia, Costa Rica en fase de grupos, y contra México por octavos de final. Fue contra esta última selección en la que sumó el mayor tiempo tendido en el campo de juego, en total 5’ y 30 segundos, de este total, se pasó 2 minutos en el suelo luego del ‘supuesto’ pisotón de Layún.

Neymar ha sufrido 23 faltan en total en este torneo, donde el mayor número las recibió contra los helvéticos en la primera fase. La media de tiempo que se perdería cada vez es de 36 segundos, nada mal para lo que busca el brasileño.

Distintas personalidades del fútbol han criticado al delantero del PSG. Peter Schmeichel no se quedó callado y dijo que “Es lamentable su actitud”. Otro que no se guardó nada fue el ex seleccionado inglés, Alan Shearer y dijo que era ‘absolutamente patético cuando comienza a girar como si estuviera agonizando’. Miguel Layún del cuadro azteca fue fuerte tras el partido por los octavos de final: “Es fútbol. Si Neymar no quiere que se le toque, que se dedique a otra cosa”. El técnico del combinado azteca, Juan Carlos Osorio también disparó contra el delantero: “Esto debe ser un juego de hombres y no con tanta payasada”.