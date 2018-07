¡CONFIRMADO! Edinson Cavani no jugará frente a Francia en Mundial Rusia 2018

Lamento 'charrúa'. El ariete uruguayo, Edinson Cavani, no estará presente en el partido frente a Francia por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 por culpa de una lesión sufrida en el choque ante Portugal en octavos.

Según medios de Uruguay, Edinson Cavani no se recuperó de una lesión edematosa en su gemelo izquierdo. Pese a que no existe rotura de fibras musculares, no llegará a recuperarse y tendrá que ver el partido desde afuera.

¿Quién lo reemplazará? Entre Maximiliano Gómez, Christian Stuani y Jonathan Urretaviscaya saldrá el sustituto de Cavani para el trascendental encuentro frente a Francia por la Copa del Mundo.

Cabe destacar que, si Uruguay sale airoso frente al elenco 'galo', Edinson Cavani si llegaría a disputar las semifinales del certamen mundialista ante el ganador del cotejo entre Brasil y Bélgica.