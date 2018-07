Selección Colombiana confirmó dos amistosos para setiembre ¿Quién los dirigirá?

La Selección Colombiana aterrizó en su país luego de culminar su participación en el Mundial Rusia 2018. Los ‘cafeteros’ llegaron hasta octavos de final donde cayeron (3) 1 – 1 (4) contra Inglaterra en la tanda de penales. Ellos tuvieron un caluroso recibimiento por parte de su hinchada que fueron a ovacionarlos al Campín de Bogotá. Luego de su participación en el torneo mundialista la federación de ese país no deja de trabajar y ya confirmó dos encuentros amistosos en los próximos meses.

La escuadra ‘cafetera’ iniciará sus trabajos en setiembre donde tendrá que medirse frente a la Selección de Venezuela el 7 de setiembre, y el 11 contra la selección argentina. Estos enfrentamientos se jugarán en Estados Unidos en las ciudades de Miami y New Jersey respectivamente.

Asimismo una de las incógnitas que ronda en la selección colombiana es la continuidad de José Néstor Pékerman al frente de la selección ‘cafetera’. Esto luego que de que un sector de la prensa de ese país piensa que el argentino ya ‘cumplió su ciclo’ y que debería buscarse otra opción para replantear la selección.

Según el periodista colombiano, Fabián Mauricio la continuidad del estratega se vería luego de estos partidos. “La Federación Colombiana de Fútbol confirma dos amistosos en Estados Unidos para setiembre… en consecuencia, la continuidad o no de Pékerman se resolverá en agosto”, informó a través de su cuenta de Twitter.

