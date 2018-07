Dybala y su radical cambio de look tras quedar fuera del Mundial Rusia 2018 [FOTO]

Delantero argentino no tuvo mayores oportunidades en el mundial, solo jugó en la derrota 3 - 0 frente a Croacia por la fase de grupos de Rusia 2018 .

La Selección Argentina no tuvo una participación esperada en el Mundial Rusia 2018. Los 'albicelestes' pasaron a octavos de final con una victoria agónica frente a Nigeria. Muchos jugadores ‘albicelestes’ fueron criticados por su poco aporte a la selección, otros no tuvieron los minutos necesarios para mostrarse, uno de ellos es Paulo Dybala que tras la mala campaña tomó la decisión cambiar de look.

En las últimas horas el delantero argentino ha llamado la atención por su radical cambio que se enfoca en el nuevo color de su cabello. El atacante usó su red social para compartir su nueva imagen donde muestras sus cabellos con un color plateado. “Time to be crazy” (tiempo de estar loco) fue la frase que acuñó junto a la imagen.

PUEDES VER: ¿Desconcierto? Jorge Sampaoli regresó a Argentina sin brindar declaraciones

Su post causó impacto entre sus seguidores y logró obtener más de 45 mil comentarios en poco más de una hora. Además ha recibido más de un millón de ‘likes’.

NO TE LO PIERDAS: Gonzalo Huguaín jugaría la próxima temporada en el Chelsea

Esta decisión ha sido una manera de liberar la presión de la mala campaña en el mundial donde el delantero de la Juventus solo llegó a jugar 22 minutos. Su aparición se dio en el minuto 68 del partido contra Croacia donde ingresó por su compañero Enzo Pérez.

EL DATO:

Paulo Dybala llegó a la Juventus en el 2015 proveniente del Palermo.