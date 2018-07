MisterChip revela a qué selección alentará en el Brasil vs Bélgica

Luego de la victoria de Francia y Uruguay, el popular MisterChip reveló a qué selección alentará para el Brasil vs. Bélgica en la otra llave de cuartos de final de Rusia 2018.

Francia dejó fuera del Mundial Rusia 2018 a Uruguay este viernes tras ganar 2-0 en la ciudad de Nizhni Nóvgorod. El famoso MisterChip esperaba y quería una victoria ‘Charrúa’; por lo que lamentó profundamente la derrota del conjunto sudamericano. Sin embargo, ahora espera que Brasil clasifique a las semifinales.

Y es que el popular estadístico indicó a sus seguidores que alentará en todo lo que resta de la Copa del Mundo al elenco de Neymar. Una de sus razones es que no quiere que el torneo se convierta en una Eurocopa; por lo que desea que la selección de Bélgica se quede en la fase de los octavos.

Un usuario le dijo en Twitter: “No apoyes a Brasil, por favor míster”. A lo que el tuitero le respondió: “Pues voy con Brasil. Obvio que voy con Brasil. No quiero que esto se convierta en una Eurocopa”. Minutos después reveló que no tiene intenciones de apoyar a ninguna escuadra de su propio continente solo por ser español.

“¿Corazón europeo? No sé qué carajo es eso. A mí no se me ha perdido nada en Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Rusia o Polonia. Para mí es que como ver jugar a Nigeria o Japón”, escribió. Cabe recordar, que MisterChip causó revuelo con sus eufóricas celebraciones en los goles de Colombia.

