Mundial 2018: ¿Cuándo fue la última vez que no hubo selecciones de Sudamérica en semifinales?

El Mundial Rusia 2018 se acabó para Sudamérica, luego de que Brasil quedó eliminado a manos de Bélgica. De esta manera, no habrá ningún representante de la región en las semifinales del certamen. ¿Desde cuándo no sucede ello en una Copa del Mundo? Descúbrelo a continuación.



Desde la edición del 2006 no se registraba una ausencia sudamericana entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo, cuando Francia, Italia, Alemania y Portugal posicionaron a Europa entre los mejores.

Desde entonces, siempre hubo, al menos, un combinado sudamericano en semifinales. Uruguay estuvo en Sudafrica 2010, mientras que Brasil y Argentina representaron a la región en el Mundial del 2014.



Es importante señalar que hoy se despidieron Uruguay y Brasil ante Francia y Bélgica, respectivamente.

Previamente, Argentina y Colombia habían dicho adiós al Mundial Rusia 2018 en la fase de octavos de final, frente a Francia y Inglaterra, respectivamente.



La selección peruana fue la única de Sudamérica que no pudo pasar de la fase de grupos.