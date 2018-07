Pippa Grange, el método de la psicóloga deportiva que influenció en los jugadores de Inglaterra

La transición y crisis de la selección de Inglaterra se ido visibilizando de manera más notoria con el pasar de los años. Esto colapsó con su inesperada eliminación a manos de los 'Vikingos' en la Eurocopa del 2016.

La "fragilidad mental" - según expertos y los medios británicos - habría sido el detonante de un combinado demasiado joven e inexperto. Atrás quedaron los Bechkam, Owen, Scholes, Seaman, Ferdinand, Shearer, Gerard, Lampard... e iniciaba una generación compuesta con buenos jugadores pero la vasta técnica no terminaba de cuajar y hacía falta un trabajo más allá del físico.

En medio de la incertidumbre - tras la escandalosa destitución de Sam Allardyce - llegó Gareth Southgate quién, de manera inmediata, contrató los servicios de una psicóloga hasta entonces mediáticamente desconocida: Pippa Grangre.

La misión de la doctora no era sencilla: levantar de un alicaído grupo. Con 20 años inmersa en el rugby y fútbol australiano, Grange empezó a empapelar el predio de Inglaterra en Londres con frases de optimismo: "Alienta la expresión sin temor al fracaso", "El éxito no se da, se gana", "Algunas personas quieren que algo suceda, algunas sueñan con que sucedan y otros hacen que suceda".

Grange fomenta la unión del cuerpo y alma a través del yoga. Alienta a los elementos ingleses a compartir historias personales con el fin de eliminarse una carga emocional, una especie de catarsis.

Es por ello que en la concentración de Inglaterra se ha vuelto normal que los futbolistas dejen de lado sus celulares para disputar juegos tradicionales. Incluso, las publicaciones de actividades psicomotrices han dejado elocuente a más de uno.

