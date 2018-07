Gary Lineker: "El futuro es maravilloso para Inglaterra"

La última vez que la selección de Inglaterra había alcanzado las semifinales fue en la Copa del Mundo Italia 1990. Aquel plantel dirigido por Bobby Robson tenía un tridente letal: David Platt, Peter Beardsley y Gary Lineker. Este último fue el goleador del equipo con 4 tantos. Este último forzó a que Alemania definiera su pase a la final de aquella cita por penales tras empatarle el cotejo.

Esa generación mereció mejor éxito. Los fallidos disparos de Pearce y Waddle sentenciaron a que Inglaterra juegue el terrorífico encuentro por el tercer puesto ante la anfitriona, Italia, que había caído - también por penales - ante Argentina: Baggio y Schillaci decidieron la suerte de "Los Tres Leones".

Pasaron 20 años para que los que reglamentaron el fútbol vuelvan a percibir el aroma de la final pero solo quedó en eso. La poca eficiencia y experiencia pasó factura a los seleccionados por Gareth Southgate. Sin embargo, para Lineker el futuro será brillante.

PUEDES VER: Bélgica derrotó 2-0 a Inglaterra y se quedó con el tercer lugar del Mundial de Rusia [RESUMEN Y GOLES]

Well played England. It’s been an exhilarating ride. The future is wonderfully bright. 👏👏