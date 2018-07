Pogba: "Yo no tengo la estrella del 98', la llevo en el pecho, quiero conseguir la mía"

Paul Pogba es una de las estrellas que estará en el campo de juego en la final del Mundial Rusia 2018. La selección francesa se enfrentará a Croacia en búsqueda de su segunda copa del mundo. Sin embargo para el mediocampista la estrella del 98' no es es suya y buscará ganarse a pulso una donde él sea uno de los protagonistas. "Yo no tengo la estrella. La llevo en la camiseta, pero yo no la gané y tengo ganas de conseguirla".

"No hemos llegado tan lejos para rendirnos. Conozco el gusto de la derrota en una final y no es bueno, es muy amargo… No vamos a afrontarla como la de la Eurocopa, queremos acabar bien, con una sonrisa", explicó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: ¡Lo último! Jorge Sampaoli ya no es técnico de la selección Argentina

En otro momento recordó lo sucedido en la última Eurcopa. "Cuando ganamos a Alemania (2-0 en semifinales), pensábamos que era la final". "Contra los portugueses, con su trayectoria, nos dijimos que habíamos jugado antes de jugar, fue nuestro error".

Y fue puntual al decir que "ahora no es lo mismo, todos somos conscientes. No cometeremos el mismo error". El centrocampista admitió que "defender no es mi punto fuerte", pero que es "un placer" hacerlo en un equipo francés que "defiende realmente muy bien".

NO TE LO PIERDAS: Francia vs. Croacia EN VIVO: Con Mbappé y Modric por la gran final del Mundial Rusia 2018

Respecto al juego colectivo sostuvo que se sentía muy bien acompañado en el mediocampo, resaltando el contragolpe como una de sus armas letales. "He encontrado el equilibrio con N´Golo Kanté, con Blaise (Matuidi) y en el costado con Kyky (Kylian Mbappé). El hecho de correr, de atacar y de defender juntos es lo que nos hacer verdaderamente fuertes. Quiero ganar esta Copa del Mundo y hay que hacer sacrificios".

Cuando le preguntaron sobre el estratega de los 'Bleus', Didier Deschamps explicó que lo respetaba mucho por la presea obtenida en Francia 98' y que él quiere conseguir lo mismo. "Él tiene una estrella, algo de lo que pocos técnicos pueden presumir. La ganó con Francia siendo un gran jugador, un capitán, un líder".

Pogba destacó también que "como en el 98, hay muchos orígenes (en los jugadores) y es lo que caracteriza a Francia, un país con muchos colores".